Внучку певицы Валерии показали врачам

Пианист Арсений Шульгин вместе с женой Лианой сводили новорождённую дочь Селин на плановый осмотр к врачу. Об этом рассказал сам папа малышки в соцсети и поделился с подписчиками фото.
Он также рассказал, что внучка певицы Валерии прошла плановое УЗИ и сопроводил пост снимком, на котором Селин лежит на детском столике, а её мама поправляет ей комбинезон.
Мы молодцы, даже не плакали, — написал Арсений под «больничной» фотографией своей супруги с дочкой.
Лиана Шульгина (Волкова) родилась и несколько лет прожила в Улан-Удэ. Родители невестки Валерии — Алексей и Вера — тоже из Бурятии. Там они начали заниматься бизнесом в сфере розничных продаж. Спустя какое-то время семья Волковых переехали в Благовещенск,
Свадьбу влюблённые сыграли осенью 2020 года, а в первый день нового 2021 года у них родилась Селин. Молодые мама и папа делятся своими впечатлениями от отцовства и материнства в Instagram. А Валерия, которая впервые стала бабушкой, постоянно признаётся в любви к своей «бурятской» внучке.
В начале февраля малышке исполнился один месяц. Это событие счастливые родители решили отпраздновать красивыми снимками. Они устроили для малышки первую в её жизни фотосессию, писал NEWS.ru.