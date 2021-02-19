Внучку певицы Валерии показали врачам

https://static.news.ru/photo/dff954e2-72b2-11eb-a947-96000091f725_660.jpg Фото: lianashulginaa/instagram.com

Пианист Арсений Шульгин вместе с женой Лианой сводили новорождённую дочь Селин на плановый осмотр к врачу. Об этом рассказал сам папа малышки в соцсети и поделился с подписчиками фото.

Он также рассказал, что внучка певицы Валерии прошла плановое УЗИ и сопроводил пост снимком, на котором Селин лежит на детском столике, а её мама поправляет ей комбинезон.

Мы молодцы, даже не плакали, — написал Арсений под «больничной» фотографией своей супруги с дочкой.

Лиана Шульгина (Волкова) родилась и несколько лет прожила в Улан-Удэ. Родители невестки Валерии — Алексей и Вера — тоже из Бурятии. Там они начали заниматься бизнесом в сфере розничных продаж. Спустя какое-то время семья Волковых переехали в Благовещенск, пишет «МК Улан-Удэ». Потом дела заставили их часто бывать в Москве, где и познакомились Лиана и Арсений.

Свадьбу влюблённые сыграли осенью 2020 года, а в первый день нового 2021 года у них родилась Селин. Молодые мама и папа делятся своими впечатлениями от отцовства и материнства в Instagram. А Валерия, которая впервые стала бабушкой, постоянно признаётся в любви к своей «бурятской» внучке.

В начале февраля малышке исполнился один месяц. Это событие счастливые родители решили отпраздновать красивыми снимками. Они устроили для малышки первую в её жизни фотосессию, писал NEWS.ru.