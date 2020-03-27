https://static.news.ru/photo/a4a9e07e-e7f2-11e9-891f-fa163e074e61_660.jpg Лариса Гузеева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Скандал произошёл на съёмках очередного выпуска телепередачи «Давай поженимся!». Одна из невест обвинила триумвират ведущих в некомпетентности. Своими упрёками она довела Ларису Гузееву до грани нервного срыва, в итоге та покинула студию буквально через пять минут после начала шоу.

Девушка, ставшая причиной словесной перепалки, припомнила Гузеевой, а также её соведущим Розе Сябитовой и Василисе Володиной то, что они неоднократно оскорбляли гостей программы и причиняли людям моральные страдания. После этого она предрекла крах телепроекта в течение года.

Или я буду этот поток сознания сейчас прекращать и мы ведём передачу в обычном формате, или я сейчас уйду отсюда, — пригрозила Гузеева.

В итоге она всё-таки вышла из студии, чтобы перевести дух и собраться с мыслями, но не стала прерывать съёмки и через несколько минут вернулась в павильон. Тем не менее ведущая попросила редакторов на всякий случай убрать стаканы с водой.

В дальнейшем на протяжении эфира напряжённость буквально висела в воздухе, а в конце программы ведущие все вместе покинули студию, не дожидаясь выбора невесты. После этого девушка объявила, что не нашла того, кого искала.

Ранее, как писал NEWS.ru, Сябитова назвала «масштабную проблему» российских женщин. По её мнению, те стали заниматься чрезмерной самопродажей.