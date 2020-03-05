https://static.news.ru/photo/c10d52fa-5f02-11ea-8465-fa163e074e61_660.jpg Роза Сябитова Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова считает, что россиянки занимаются самопродажей. Главная сваха страны напомнила, что в 90-е годы в моде был Пётр Листерман, который за определённую сумму знакомил красивых женщин с богатыми мужчинами.

Тогда она решила помочь женщинам другим способом, чтобы им не пришлось в очередной раз «продаваться». Так появилось её первое брачное агентство.

Я также не предполагала, что желание выйти замуж за богатого станет масштабной проблемой российских женщин, — написала ведущая в Instagram.

При этом она добавила, что «время Листермана вернулось». Женщины теперь сами готовы «продаться с радостью».

Ранее NEWS.ru писал, что Сябитова нажаловалась на свою коллегу Ларису Гузееву, с которой вместе ведёт программу «Давай поженимся». На фоне слухов о закрытии программы на Первом канале и переводе её на YouTube откровения Сябитовой назвали местью актрисе-соведущей.