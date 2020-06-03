Шоу-бизнес

Невеста из «Давай поженимся!» до слёз насмешила Гузееву и Харламова

07:30, 04 июня 2020
Лариса Гузеева Лариса Гузеева Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press

Невеста по имени Маргарита, пришедшая на передачу «Давай поженимся!» в поисках жениха, изрядно насмешила Ларису Гузееву. Ведущая хохотала до слёз, узнав, почему 47-летняя женщина отказала жениху-греку.

Оказывается у иностранца была смешная для русского уха фамилия, хотя на греческом она означала «перепёлка» и являлась очень знаменитой на Кипре. Семья жениха очень уважаема в тех краях.

Но на нашем она звучит, конечно, ужасно — Пердеус, — с грустью поведала участница шоу.

Гузеева хохотала до упаду и согласилась с невестой, что она и сама бы не взяла такую «жуткую» фамилию. Грек, в итоге, обиделся на претензии невесты и до брака дело не дошло.

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Эта же передача вызвала смех и у резидента Comedy Club Гарика Харламова. Но только повод для хохота был другой. Маргарита спела для избранника переделанную ею песню «Белый лебедь на пруду». Слова в её тексте звучали так: «А белый лебедь на прудЕ, родим с тобою мы детЕ», что вызвало приступ истерического хохота у Харламова.

Я больше не могу! — не успокаивался герой его очередного ролика.

Ранее NEWS.ru сообщал, что комик Гарик Харламов совершил очередной выпад в адрес ведущей телепрограммы «Давай поженимся!». Резидент Comedy Club высмеял новый выпуск передачи, смонтировав видеоролик, где вместо жениха появляется герой фильма ужасов.

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