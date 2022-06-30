«Нехватка внимания мужчин»: психолог объяснил эпатажные выходки Асмус Психолог Зберовский объяснил эпатажные выходки Асмус нехваткой мужского внимания

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Кристина Асмус

Актриса Кристина Асмус постоянно становится объектом пристального внимания за счет своих эпатажных выходок. На днях она рассказала на своей странице в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) о том, что поцеловала незнакомого мужчину. Это признание вызвало волну неоднозначных комментариев. Семейный психолог Андрей Зберовский объяснил изданию «Попкорн News», с чем это может быть связано.

По мнению специалиста, на поведение Асмус влияют особенности ее организма. В частности, он упомянул овуляцию.

В рамках одной женщины сидит на самом деле три. Одна — до пика овуляции, другая — во время пика, третья — после. В течение каждого месяца женщина испытывает мощные гормональные скачки. Особенно если она привыкла к публичности, к постоянному поведению напоказ, то это может вызывать разные эксперименты. Я думаю, что это форма компенсации нехватки внимания от мужчин, нехватки личного счастья, — сказал психолог.

Зберовский уточняет, что это может быть и стандартный пиар-ход со стороны актрисы, однако «одно другому не мешает». Он уверен, что таким образом Асмус пытается доказать себе и другим свою значимость.

Ранее актриса Кристина Асмус поделилась с подписчиками своим физическим состоянием. На видео девушка рассказала, что ее стошнило во время выступления. Она играла роль в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда», когда почувствовала себя плохо. Зрители не заметили инцидента, но остальные актеры начали волноваться за свою коллегу.