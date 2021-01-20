«Недостойно»: Киркоров отреагировал на запрет въезда в Литву

https://static.news.ru/photo/85c2c5e2-5b2b-11eb-8bcf-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на то, что ему запретили въезд в Литву. Артист намерен обжаловать это решение литовского МИД в суде, сообщил глава адвокатской конторы «Добровинский и партнёры» Александр Добровинский.

Филипп Бедросович, как и я, считает, что использовать культуру в политических целях недостойно. Поэтому Филипп доверил мне вести его дела в судах Европы, — сказал Добровинский.

Юрист отметил, что, по его мнению, нельзя смешивать искусство и творчество с политической обстановкой. По его словам, такие вещи должны оставаться свободными от международной арены и отношения каждой отдельной страны к действиям Российской федерации, передаёт РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно, что главный певец российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров теперь не может пересекать литовскую границу до особого разрешения. Его внёс в список нежелательных персон в стране департамент миграции балтийской республики. Решение будет действовать в течение пяти лет. Об этом сообщила глава МВД Агне Билотайте.

С ходатайством о запрете российской поп-звезде на въезд в Литву в департамент обратился МИД республики. Внешнеполитическое ведомство привлекло имя Киркорова, с которым упоминается и исполнитель шансона Михаил Шуфутинский, из-за того, что организаторы их гастролей в Литве, которые пришлось отменить из-за пандемии, получили компенсацию в размере около €30 тыс. на покрытие убытков по отмене запланированных концертов.

Позднее, как писал NEWS.ru, в Министерстве иностранных дел России выразили сожаление, что власти Литвы используют культурных деятелей и отношения с ними для антироссийской пропаганды, а причины, по которым российского певца Филиппа Киркорова предложили внести в перечень персон нон грата, нелепы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.