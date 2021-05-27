«Не всё в порядке с головой»: Мамаева раскритиковала Боню

https://static.news.ru/photo/9702ceb4-beeb-11eb-9e59-96000091f725_660.jpg Алана Мамаева Фото: alana_mamaeva/instagram.com

Модель Алана Мамаева в YouTube-шоу «Алёна, блин!» раскритиковала телеведущую Викторию Боню, которая, по её мнению, всегда «везде влезает», в том числе в скандалы.

Мамаева подчеркнула, что ей нечего сказать о ведущей, так как она не заслуживает этого. При этом экс-жена футболиста заявила, что Боне необходимо сходить к психиатру.

У неё, мне кажется, не всё в порядке с головой просто. Она всё берёт с потолка. Заявила, что мой муж стоял перед ней на коленях и просил прощения. Сказочница, конечно. Паша говорил, что она поссорилась с головой. Ей так хочется в это верить. Пусть говорит, — возмутилась модель.

Она призналась, что однажды нашла в телефоне супруга её номер в числе заблокированных и решила узнать, что происходит. Боня, по словам Мамаевой, тогда написала, что очень любит их семью и смотрит их фотографии.

Она саму сама смешит. Очень странная. Это как из психушки взять человека больного и сказать: «Давай разбираться». У неё постоянно что-то случается. Если ты такой порядочный человек. Зачем знакомишься с футболистами. Ещё и подруг знакомишь. Ты же тоже мать, — заключила модель.

Ранее Мамаева объяснила, почему футболисты постоянно попадают в скандалы, связанные с изменами своим вторым половинкам. Звезда отметила, что это происходит во всех семьях.