«Не могу сказать, что мусор»: Долина оценила участников Евровидения

https://static.news.ru/photo/9da6c708-b8e1-11eb-bbb5-96000091f725_660.jpg Лариса Долина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лариса Долина в эфире YouTube-шоу «Евровижн» Яны Чуриковой высказала своё мнение об участниках Евровидения. Певица не скрывает, что является консерватором в этом вопросе и серьёзно относится к музыке, поэтому её комментарии оказались довольно резкими.

Артистка заявила, что сожалеет об изменении формата мероприятия. По её мнению, если раньше побеждали артисты с голосом, то сейчас ставка делается на зрелищное шоу и эпатаж.

Половину из того, что я вижу... Не могу сказать, что мусор. Я воспитывалась на хорошей музыке и мне очень важно слышать её. Тем более такой серьёзный по статусу конкурс. Если выходишь на мировую арену — надо уметь петь, — пояснила свою позицию Долина.

Певица добавила, что порой на этом конкурсе бывают хорошие композиции, но не совсем хорошо спетые. Или наоборот — вокалист хороший, но песня не совсем удачная. Однако артистке интересно за ними наблюдать. При этом Долина не отказывается от своих слов, сказанных в 2010 году, о том, что Евровидение — это «цирк с фриками».

Что касается композиции Манижи, Долина была приятно удивлена её исполнением и даже сравнила с казачьей народной песней. Однако её удивило, что девушка вставила в текст рэп-куплеты.

Неплохо, совсем неплохо, как мне кажется. Я думаю, что она должна понравиться членам жюри. Такого ещё не было. Думаю, какое-то призовое место, третье или четвёртое. Может, я ошибаюсь, и она вообще победит, — признала Долина.

Сама певица считает, что на международный песенный конкурс давно надо бы отправить Александра Панайотова, который сам пишет песни, «достаточно серьёзные и качественные». И он давно мечтает попасть на Евровидение, но организаторы отдают предпочтение другим артистам.

Как сообщалось ранее, Лолита Милявская оценила выступление Манижи на Евровидении. Певица считает, что её коллега станет одним из лидеров песенного конкурса.