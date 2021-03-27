Ведущий шоу «Маска» приоткрыл завесу тайны о личности Зайца

https://static.news.ru/photo/9f205daa-9060-11eb-baf6-96000091f725_660.jpg Вячеслав Макаров Фото: vyacheslav_star/instagram.com

Ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров подискутировал с поклонниками о проекте. В своём микроблоге знаменитость провёл прямой эфир, на котором предположил, что Заяц может оказаться совсем не тем, кого представляют себе члены жюри.

Общаясь с фанатами нашумевшего проекта, мужчина зачитал вопрос от зрителя, который поинтересовался, не может ли Зайцем быть популярный блогер, экс-возлюбленный Ольги Бузовой рэпер Дава. Поклонник напомнил, что исполнитель не раз говорил Филиппу Киркорову, что является его зайкой и даже делал кавер на эту знаменитую песню.

Вполне может быть! Я не удивлюсь, если Заяц — не Батрутдинов, а Дава, и это будет очень крутой слом, если так окажется, — сказал Макаров.

Стоит заметить, что в вопросе личности именно этого персонажа судьи практически единогласно заявляют, что в костюме спрятался комедиант Тимур Батрутдинов. Другие версии они отметают, однако не исключено, что под образом ушастого пушистика скрывается кое-кто другой.

Ранее NEWS.ru писал, что зрители шоу «Маска» объявили настоящую войну спойлерам, сливающим в Сеть результаты голосования и имена героев. Вбросы то и дело появляются в соцсетях, что крайне раздражает поклонников телепроекта. Выяснилось, что об уходе Марины Кравец, бывшей в маске Солнца, «доброжелатели» сообщили ещё неделю назад. Однако на тот момент поклонники шоу не обратили на это особого внимания, посчитав за фейк.