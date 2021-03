Зрители «Маски» ополчились на спойлеров, сливающих в Сеть результаты шоу

https://static.news.ru/photo/7f8c8102-9057-11eb-86b0-96000091f725_660.jpg Марина Кравец Фото: marinakravets/instagram.com

Зрители шоу «Маска» объявили настоящую войну спойлеров, сливающим в Сеть результаты голосования и имена героев. Вбросы то и дело появляются в соцсетях, что крайне раздражает поклонников телепроекта.

Выяснилось, что об уходе Марины Кравец, бывшей в маске Солнца, «доброжелатели» сообщили ещё неделю назад. Однако на тот момент поклонники шоу не обратили на это особого внимания, посчитав за фейк. Что же касается личности певицы, то её и так узнали без особого труда по аристократической манере поведения и особенностям вокала.

Теперь же зрители требуют отключить спойлеров в комментариях к постам в соцсетях. С такой просьбой народ даже обратился к председателю жюри Филиппу Киркорову. «Могли бы Вы отключить комментарии, чтобы избежать спойлеров?

Шоу нереально красивое и хочется его досмотреть, не зная, кто под маской заранее. Ведь в большинстве городов страны зрители уже увидели шоу», — пишут Филиппу фанаты.

Однако одними просьбами к жюри и организаторам поклонники не ограничиваются и ведут настоящую войну со спойлерами в к комментариях на площадке проекта в соцсетях.

Так, 27 марта в 10:00 появилось сообщение от некоего пользователя о том, что Солнцу предстоит последнее выступление, а жюри спасёт Единорога.

Но это сообщение только разозлило других пользователей, которые буквально накинулись на спойлера. «КАК ЖЕ ВЫ БЕСИТЕ, ДОЛБАНЫЕ ВСЕЗНАЙКИ! Были на съёмках — СИДИТЕ и ПОМАЛКИВАЙТЕ! Знаете, кто снял маску, — СИДИТЕ И ПОМАЛКИВАЙТЕ! Не все такие, как вы, которые ходят на съёмки программы и лазят по инету в поисках информации и спойлеров! Есть обычные люди, которым интересно смотреть шоу, ожидать, кто снимет маску в конце передачи, а не знать всё заранее!», «Бедное Солнышко! Вот споёт, похоже, песню „Солнце“ и всё... А ведь она столько всего может спеть! Так ждал Only girl in the world», «Сначала спойлеры все уберите, а потом спрашивайте. Уже с понедельника известно, что будет петь Солнце и что это ее последнее выступление».

«Жалко, что Солнце сольют. Незаслуженно. Мне вокал её очень нравится и Носорога. Остальные берут харизмой, костюмами.Ну ещё Лама по вокалу радует», «Да какая разница, кто под какой маской поёт!! Зачем это надо — сливать, кого выгонят? Вам что от этого? Вы удовольствие получаете?», «Как можно быть такими козлами, чтобы специально отравлять эффект от просмотра шоу! Админ, отключите этих болванов!», возмущаются в Сети зрители.

Ранее NEWS.ru сообщал, что скандал разразился на популярном шоу из-за Киркорова и Тодоренко. Решение жюри оставить в шоу «Маска» Единорога и рассекретить Солнце вызвал шквал негодования у зрителей.