«Тут вам не утренник!»: фанаты «Маски» негодуют из-за выбора жюри в финале

https://static.news.ru/photo/0fdbb226-9037-11eb-8434-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/fkirkorov/

Скандал разразился на популярном шоу из-за Киркорова и Тодоренко. Решение жюри оставить в шоу «Маска» Единорога и рассекретить Солнце вызвал шквал негодования у зрителей.

На выбор судей повлияли «хотелки» дочери Киркорова, которой понравился сказочный персонаж. Девочка сидела очень недовольная, увидев Единорога в номинации на вылет, но положение спас Киркоров, который заявил, что оставляет полюбившегося дочке героя, чтобы не разрушить «мечты ещё миллионов таких же маленьких девочек».

К пафосной речи короля отечественной эстрады добавилась и выходка Регины Тодоренко, которая сделал выбор... подкинув монетку. Это и вовсе вывело из себя добрую часть публики, который Кравец-Солнце пришлась больше по душе, чем Единорог.

Свои возмущения фанаты шоу выплеснули на странице проекта в соцсетях. «Самое несправедливое голосование!!! У нас шоу тут, а не утренник в детском саду дочки Филиппа!!! Позорище!!!!», «Солнце конечно не самая яркая маска на шоу, но всё же сегодня здорово песню солнце спела! Но нет, лучше чтобы дочка Фила не расстроилась! Безобразие, возмущению нет предела!», «Как можно было по прихоти маленькой девочки выгнать такую вокалистку?! Я в шоке!!!! Зачем оставили решение за Киркоровым??? Зачем вообще вы держите там Тодоренко со своей невоспитанной решкой???», возмущаются зрители проекта.

Народ называет выбор жюри «вторым позором после Азизы», и уверяют, что если «у тебя крыша вроде дочери Киркорова, то можно вообще на сцене ничего не делать». Люди недоумевают, с чего вдруг в ход проекта вмешивается ребёнок, который вообще-то находится в зале в качестве зрителя.

«Как же всё таки дико бecит, когда оставляют какую-нибудь Маску только потому, что она видите ли нравится Киркоровским деточкам! Да рано или поздно она всё равно уйдёт, ну похныкают, пообижаются пару дней да и забудут. Ну а раз нет, то в чём проблема Фильке купить чучело единорога и поставить его дома, пускай детишки радуются», «Не удивлюсь если Киркоров, дабы не обидеть её сиятельство доченьку, будет тянуть Единорога до финала, и не удивлюсь если единорог и победит», «Понятно, кого растят из дочки, ну да могут себе позволить. Но пусть топает ножкой на нянек, учителей, водителей, они за это зарплату получают. А мне никто не платит за ее прихоти».

«После такой выходки Фила теперь голосование нужно с него начинать и ни в коем случае им не заканчивать, чтобы от него ничего не зависло и чтобы какие-то детские прихоти не брали верх над разумом. Ещё не хватало, чтобы маленькие дети решали во взрослом шоу кому уходить, а кого толкать в финал», хором вторят друг другу поклонники проекта.

Критика появилась и на странице Киркорова, который опубликовал фото с Мариной Кравец в костюме Солнца. Подписчики упрекают певца, что он — при том, что профессионал — пошёл на поводу у дочери. При этом зрители не стесняются в выражениях. «Судите честно. А не так, что „оставлю единорога, а то дочка расстроится“. Вы разочаровали огромное количество зрителей. Я бы даже сказала разгневали. Очень глупый поступок».

«Давайте из-за детских соплей мы теперь будет тянуть участников? Камон, это шоу или детский утренник. Очень разочарована», «А некоторые дети болели за солнце, но в итоге выгнали её. Как те дети отреагируют на это?», ругают пользователи Киркорова.

На обвинения в свой адрес король российской эстрады пока ничего не ответил.

Ранее NEWS.ru сообщал, что поклонники шоу «Маска» отметили, что из выпуска в выпуск на сцене звучат песни одного и того же певца. Это композиции Леонида Агутина, лёгкие в исполнении.