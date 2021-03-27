«Агутин заплатил?»: фанаты «Маски» посмеялись над песнями одного певца

https://static.news.ru/photo/8eb22508-9023-11eb-b09c-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/ntvmaska

Поклонники шоу «Маска» отметили, что из выпуска в выпуск на сцене звучат песни одного и того же певца. Это композиции Леонида Агутина, лёгкие в исполнении.

Если в прошлом выпуске песню Агутина спел Неваляшка, то сегодня с композицией певца вышел Крокодил. Герой проекта спел знаменитую агутинскую «Хоп, хэй, ла-ла-лэй», чем даже вызвал разочарование зрителей. И дело оказалось вовсе не в песне, а в «снижении планки», как отметили телезрители.

Если в прошлом выпуске Крокодил буквально «порвал» зал хитом «Кофе мой друг» и небывалой экспрессией, то в этом артист словно подустал и усладил слух фанатов простенькой песней.

По мнению зрителей, не попасть в номинацию на вылет в этом выпуске Кроки помог предыдущий выпуск. Публика по-прежнему ждёт от артиста более сильных хитов и эмоционального исполнения. «Сколько Агутин заплатил продюсерам?», «Зажёг Крокодил Агутина!», «Честно, Крокодилу сегодня дали не самую сильную песню, но как выложился в номер, какая энергетика прёт просто», «Песню эту не люблю, так что не зашло совсем. Но Крокодилу норм, как же его вштыривает это шоу», пишут в комментариях на площадке проекта в соцсетях пользователи.

Что касается личности артиста, который скрывается под маской, то тут зрители склоняются к двум вариантам: Джони и Нилетто. Хотя некоторые предположили, что в костюме Крокодила вполне может быть Родион Газманов: «Услышал сегодня в нём Родиона Газманова», «После „Карузо“ и „Кружит“ я начинала думать о Нилетто, но отбивала. Но потом как-то прижилось», «Газманов-младший. Своим голосом пел половину песни, потом спохватился».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Регина Тодоренко не смогла сдержать эмоций при выступлении Носорога в шоу «Маска». Герой проекта исполнил песню Adagio, которая вызвала бурю эмоций и заставила расчувствоваться зрителей и судей проекта.