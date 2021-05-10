Названы звёзды, не появляющиеся на людях без тонны косметики

https://static.news.ru/photo/bd2e332c-b206-11eb-960c-96000091f725_660.jpg Фото: larisa.dolina.official /instagram

Практически все звёзды шоу-бизнеса используют макияж в большей или меньшей степени: всё зависит от возраста, сценического образа и индивидуальных привычек. Однако, есть артисты, которых без огромного количества не видели уже очень давно.

Мини-рейтинг таких знаменитостей составило издание Woman Hit. На первом месте оказалась Лариса Долина, которая в последние годы постоянно использует очень плотный по текстуре макияж, маскирующий рельеф кожи. Также она, как и многие звёзды, периодически использует яркие оттенки помады, чтобы сделать акцент на губах.

Как оказалось, не только артистки в возрасте наносят много косметики. Плотный матирующий макияж очень любит певица Ханна. Она частенько также наносит матовую помаду с тёмным карандашом, подчёркивая объём губ.

Когда мне было лет 17 и 18, мне казалось, что я такая вся очень непривлекательная, — поделилась секретом любви к такому макияжу девушка.

Из отечественных певиц в списке издания также оказалась Надежда Бабкина. Она делает акцент на губах, при этом подкрашивает брови и ресницы. Тем не менее, на её лице всегда плотный тон и контуринг или румянец.

Среди зарубежных звёзд издание выделило Дженнифер Лопес. Американская исполнительница также наносит плотный макияж, но её визажист Мэри Филлипс делает это умело.

Она почти никогда не наносит косметические средства кистями или подушечками пальцев, она использует аирбраш — специальное устройство для распыления косметики.

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