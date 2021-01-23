Названо имя возможной новой пассии Манукяна после расставания с Бузовой

https://static.news.ru/photo/eb77cdf4-5d71-11eb-b7d3-fa163e074e61_660.jpg Давид Манукян и Дарья Палей Фото: dariia_palyey_1/instagram.com

Поклонники назвали возможную пассию рэпера Давы (Давида Манукяна). Они предполагают, что после расставания с певицей Ольгой Бузовой знаменитость достаточно быстро нашёл другую.

Фанаты строят догадки вокруг личности новой девушки артиста. Многие предположили, что сейчас внимание экс-бойфренда Бузовой сосредоточено на 23-летней прелестнице из проекта «Танцы со звёздами», с которой Манукян выступает в паре.

Мало кто знает, но много лет назад рэпер профессионально занимался танцами. Сейчас он выступает в компании профессиональной танцовщицы и хореографа Дарьи Палей. На своей странице в социальной сети Instagram рэпер нередко публикует совместные видео с девушкой.

К примеру, не так давно Дава выложил ролик, на котором вместе с Палей танцует, как предположили поклонники, джайв. Он одет в чёрный костюм, в то время как его предполагаемая избранница облачена в серебристое платье с разрезом на бедре.

В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Одни желали танцевальной паре победы в проекте, другие же обличали Манукяна в том, что он плохо обращался с Бузовой. Напомним, сама певица заявляла, что избранник регулярно избивал её.

Впрочем, как бы то ни было, а догадки фанатов о новой девушке рэпера ошибочны. Дело в том, что Палей уже давно замужем за чемпионом мира в танцевальном спорте Алексеем Сильде. У супругов, которых связывают нежные отношения, подрастает дочь Николь, родившаяся в 2019 году, передаёт ФАН.

Ранее NEWS.ru писал, что после того как певица Ольга Бузова призналась подписчикам, что они с блогером Давидом Манукяном расстались, её фанаты начали атаковать аккаунты Давы и его мамы, обвиняя его во всех смертных грехах. Анна Манукян решила защитить сына и сделала резонансное заявление о своей несостоявшейся невестке.

Поклонники Ольги обвинили блогера в том, что он поднимал руку на певицу. Мама Давы заявила, что всё это выдумка, и напомнила о семейной жизни Ольги с экс-супругом Бузовой футболистом Дмитрием Тарасовым.