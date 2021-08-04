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Названа самая богатая певица в мире

18:35, 04 августа 2021
Названа самая богатая певица в мире Рианна Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press
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33-летняя американская исполнительница Рианна (настоящее имя — Робин Рианна Фенти) названа самой богатой певицей в мире. Её состояние в настоящее время составляет $1,7 млрд, сообщает Forbes.

По данным издания, большую часть состояния (около $1,4 млрд) артистка заработала благодаря косметической компании Fenty Beauty, которую основала в 2017 году. В продвижении бренда значительную роль сыграла реклама в социальных сетях: в Instagram у Рианны 101 млн подписчиков, в Twitter — 102,5 млн. Кроме того, Рианне принадлежит доля в компании по производству нижнего белья Savage x Fenty, оценивающаяся в $270 млн. Оставшуюся часть состояния звезды составляют её доходы как певицы и актрисы.

Ранее американский рэпер A$AP Rocky подтвердил слухи о романе с Рианной. Исполнитель заявил, что R&B-дива для него «ценнее миллиона подружек».

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