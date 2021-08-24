Названа миллионная сумма, которую Джиган потратил на отдых в Греции

Эксперт по туризму Стелла Халикова-Бурундукова назвала примерную сумму, которую Джиган потратил на отдых в Греции. Рэпер отдыхал с семьёй на острове Крит, сообщает Пятый канал.

Предпочитают они брать одну виллу для Оксаны и Джигана и два номера для нянь и детей. Эта президентская вилла обошлась за неделю в полтора миллиона рублей, — рассказала эксперт.

В этом году в компании Джигана отдыхал на Крите и Филипп Киркоров. Но он в отличие от рэпера остановился на собственной вилле. Артисты уже успели отличиться во время отдыха, «повеселившись» на вечеринке. Когда король русской эстрады пел свой хит «Жестокая любовь», в его сторону кидали тарелки. Погром и выступление Филиппа Бедросовича попали на видео.

Ранее бывший участник лейбла Black Star, российский рэпер и шоумен Джиган выпустил новый трек «На чиле». Гостевые куплеты для данной композиции записали такие знаменитые исполнители, как Гуф, Тимати, SODA LUV, blago white, The Limba, OG Buda и Егор Крид.