Названа идеальная замена Маслякову-старшему на месте ведущего КВН Продюсер Рудченко: Гарик Харламов стал бы идеальным новым ведущим КВН

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гарик Харламов

Продюсер Павел Рудченко предположил в разговоре с NEWS.ru, что идеальной заменой Александру Маслякову-старшему в качестве ведущего КВН стал бы комик Гарик Харламов. Собеседник считает, что юморист дорос до такой должности.

Сложно догадываться. Почему-то в голове всплыло имя Гарика Харламова. Мне кажется, такой «пухляш» комедийный мог бы перейти на площадку, взять ее как единственный ведущий, он уже дорос до этого — не в дуэте работать, а сольно, — отметил Рудченко.

Несколькими днями ранее сын телеведущего Александр Масляков — младший заявил, что отец продолжит вести игры «Клуба веселых и находчивых». Он опроверг информацию, что новым постоянным ведущим КВН может стать Дмитрий Хрусталев.

Ранее сообщалось, что во время пандемии Масляков дважды переболел коронавирусной инфекцией. Из-за этого долгое время он не участвовал в съемках. После выздоровления он решил не возвращаться на роль ведущего. Его место в Высшей лиге КВН занял Хрусталев.

До этого в творческом объединении «АМиК» подтвердили, что в программе произведут замену ведущего. Однако отмечалось, что кандидатура Хрусталева не окончательная. Последние несколько лет в играх «Клуба веселых и находчивых» Маслякова-старшего подменяли Валдис Пельш, Михаил Галустян, Вадим Галыгин и Дмитрий Хрусталев.