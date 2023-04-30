Названа идеальная замена Диброву в шоу «Кто хочет стать миллионером?» Продюсер Рудченко назвал Гордона подходящей заменой Диброву в «Кто хочет стать миллионером?»

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Александр Гордон

Александр Гордон мог бы идеально заменить Дмитрия Диброва в качестве ведущего телешоу «Кто хочет стать миллионером?», заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его мнению, это была бы подходящая альтернатива в отличие от певицы Юлианны Карауловой, так как программа обязывает ведущего обладать интеллектуальными данными.

Я знаю, что на эту роль еще рассматривали Гордона, и вот эта кандидатура была бы в разы лучше, чем Юлианна Караулова. Караулова — выбор в угоду каким-то интересам, потому что просто поставить неподготовленного и не ассоциирующегося с подобными интеллектуальными играми человека — это какой-то провал, — считает Рудченко.

Ранее продюсер сообщил, что замена Диброва на Караулову является неоднозначным решением. По мнению Рудченко, это плохой выбор редакции Первого канала. Он предрек падение рейтингов программы.

Телешоу «Кто хочет стать миллионером?» вернулось в эфир Первого канала с новой ведущей — Юлианной Карауловой. Программа теперь будет транслироваться по субботам в 18:20 мск.

Шоу выходило в эфир с 2001 года, его ведущими на разных этапах были Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Дмитрий Дибров.