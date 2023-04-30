«Плохой выбор»: Первому каналу предрекли падение рейтингов из-за Карауловой Продюсер Рудченко: рейтинги «Кто хочет стать миллионером?» упадут из-за Карауловой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Юлианна Караулова

Замена Дмитрия Диброва в качестве ведущего передачи «Кто хочет стать миллионером?» на певицу Юлианну Караулову является неоднозначным решением, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его мнению, это плохой выбор редакции Первого канала. Продюсер предрек падение рейтингов программы.

Неравнозначная замена Диброва на Караулову. Я думаю, это плохой выбор редакции Первого канала, потому что однозначно рейтинги программы упадут. Караулову в принципе никто не воспринимает как высокоинтеллектуального человека, даже если она имеет это качество. Она обычная певица, не выдающаяся, не говоря уже о качествах разностороннего и высокоинтеллектуального человека. Все-таки эта передача просто обязывает ведущего обладать этими данными, — отметил Рудченко.

Продюсер считает, что выбор в пользу Карауловой сделан в угоду каким-то интересам.

Ранее стало известно, что телешоу «Кто хочет стать миллионером?» вернулось на Первый канал с новой ведущей — Карауловой. Программа теперь будет транслироваться по субботам в 18:20 мск.

Шоу выходило в эфир с 2001 года, его ведущими на разных этапах были Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Дмитрий Дибров.