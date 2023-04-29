Объявлена новая ведущая программы «Кто хочет стать миллионером?» Программа «Кто хочет стать миллионером?» вернулась в эфир с ведущей Юлианной Карауловой

Фото: Вадим Тараканов/ТАСС

Юлианна Караулова

Телешоу «Кто хочет стать миллионером?» вернулось на Первый канал с новой ведущей — Юлианной Карауловой, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала. Интеллектуальное шоу теперь будет транслироваться по субботам в 18:20 мск.

Я привыкла постоянно куда-то спешить, но формат игры не позволяет суетиться. Все происходит размеренно и с долгими паузами. Дмитрий Дибров был строгим ведущим, но мой характер позволит мне вести шоу совершенно по-другому, — заявила Караулова.

Шоу «Кто хочет стать миллионером?» транслировалось с 2001 года, и его ведущими на разных этапах были Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Дмитрий Дибров.

Несколько развлекательных программ, включая «Вечерний Ургант» и «Точь-в-точь», временно прекратили выходить на Первом канале с конца февраля 2022 года. Пресс-служба телеканала пояснила, что принято решение сосредоточиться на актуальных программах. В сентябре 2022 года гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил о поэтапном возвращении развлекательных шоу на телеэкраны.

Телеведущий Иван Ургант ранее пришел на премьеру фильма «Вызов», снятого на МКС, после слухов об уходе с Первого канала. В феврале СМИ писали, что телеведущий покинул РФ и уволился с Первого канала, где он вел передачу «Вечерний Ургант». Телеканал позже опроверг информацию о его увольнении. Сам телеведущий отметил, что еще вернется в эфир.