Назван предполагаемый отец внебрачной дочери Наташи Королёвой

Стал известен вероятный отец двухлетней дочери певицы Наташи Королёвой. Им считают американского IT-миллиардера Леонида Радвинского, который переехал из Киева в США и сколотил целое состояние на контенте для взрослых, пишет KP.RU. 39-летнего выходца с Украины называют «королём домашнего порно», его состояние Forbes оценивает в $1,8 млрд.

По данным издания, в октябре 2018 года бизнесмен купил сервис OnlyFans, позволяющий пользователям за деньги делиться видеороликами интимного характера. Известно, что он переехал в США ещё будучи ребёнком. Родители перевезли его из родной Одессы за океан в шестилетнем возрасте. В прессе пишут, что миллиардер был женат, но развёлся.

Наташа Королёва впервые показала фотографию своей внебрачной двухгодовалой дочери от друга-гея в эфире телеканала НТВ. О том, что она стала донором яйцеклетки, исполнительница рассказала в программе «Секрет на миллион».

Она объяснила, почему так долго скрывала наличие «дочери». Королёва опасалась, что многие могут принять эту информацию в негативном ключе. Она добавила, что просто помогла своему другу, дав свой генетический материал суррогатной матери. Роды протекали достаточно тяжело, учитывая то, что будущей матери пришлось отправиться из России в США на круизном лайнере во время беременности.