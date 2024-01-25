Назван легендарный советский исполнитель, чей талант «необъясним» Критик Бабичев предложил включить творчество Высоцкого в учебники

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Владимир Высоцкий

Поэт, артист и музыкант Владимир Высоцкий был не просто автором песен, а настоящей творческой «глыбой», сказал в беседе с NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Он отметил, что такие таланты, «не поддающиеся объяснению», рождаются раз в 50–70 лет. Собеседник добавил, что творчество Высоцкого нужно добавить в учебники.

Это личность, это глыба, это не просто автор песен, а очень сильный поэт. Мы знаем наших поэтов XIX — начала XX веков. В СССР понятие начало размываться — кто такой настоящий поэт. Яркой звездой второй половины XX века стал как раз Высоцкий. Может, игра на гитаре с точки зрения аккордов, манеры исполнения звучала просто, незатейливо, но тексты невероятно сильные, — объяснил Бабичев.

Критик указал, что сегодня, изучая тексты Высоцкого, трудно понять, откуда такие обороты речи, сравнения, истории вообще могли взяться. Бабичев отметил, что о поэте складывается мнение, будто он прожил жизней 15–20, и о каждой из них было что рассказать.

Но нет, мы понимаем, что написано человеком, по сути дела, не так долго прожившим на этой земле, но так много оставил. На мой взгляд, примерно раз в 50–70 лет рождается человек, чей талант не поддается объяснению. Все это нужно изучать, включать в учебники, — резюмировал собеседник.

Ранее Бабичев сказал, что композиции Владимира Высоцкого «Я не люблю», «Песня о друге» и некоторые другие являются мощными, сильными и знаковыми песнями. Он считает, что в творчестве исполнителя каждый слушатель может найти что-то свое. При этом критик выразил уверенность, что песни Высоцкого одинаково хороши и в современной аранжировке, и под гитару.