Музкритик назвал самые мощные песни Владимира Высоцкого Музкритик Бабичев: «Я не люблю» и «Песня о друге» — самые мощные песни Высоцкого

Фото: Vladimir Mekler/Global Look Press

Владимир Высоцкий

Композиции Владимира Высоцкого «Я не люблю», «Песня о друге» и некоторые другие являются мощными, сильными и знаковыми песнями, считает музыкальный критик Евгений Бабичев. В беседе с NEWS.ru он отметил, что в творчестве исполнителя каждый слушатель может найти что-то свое.

Из всех композиций могу выделить те, когда ты действительно углубляешься в смысл песни, каждую строчку пытаешься осознать, что хотел сказать автор, назову: «Охота на волков», «Он не вернулся из боя», «Песня о друге» из фильма «Вертикаль» — одна из знаковых композиций Высоцкого, «Я не люблю» очень сильная песня с очень сильным текстом, на каком бы языке она не звучала, я слышал, что ее перевели на 50 языков, — сказал эксперт.

По мнению Бабичева, для каждого слушателя Высоцкий свой. Он отметил, что композиции барда звучат сильно и под гитару, и в современной аранжировке.

Для каждого Высоцкий свой, многогранен, каждый слушатель находит что-то свое. Есть лирические баллады, есть мощные, экспрессивные, с мощным гитарным боем, сильные, быстрые композиции, которые и под гитару, и под современную аранжировку звучат сильно, — подчеркнул Бабичев.

Ранее Евгений Бабичев заявил, что певица Лариса Долина с точки зрения вокала не имеет равных на российской сцене. По его мнению, впечатляющими вокальными данными и манерой исполнения также обладают Полина Гагарина, Григорий Лепс и Валерий Кипелов.