Музыкальный критик назвал лучших вокалистов России Музыкальный критик Бабичев назвал Долину и Лепса лучшими вокалистами России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лариса Долина

Певица Лариса Долина с точки зрения вокала не имеет равных на российской сцене, заявил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его мнению, впечатляющими вокальными данными и манерой исполнения также обладают Полина Гагарина, Григорий Лепс и Валерий Кипелов.

Долина — универсальная певица, может петь абсолютно все, шикарная техника, мелизматика, вибрато на невероятно высоком уровне. Когда-то я говорил, что на российской сцене нет вокалистки лучше, чем Долина, с точки зрения вокала и техники на нашей эстраде. Спустя время будут подтверждать эти слова, — выразил уверенность критик.

Сильный вокал и у Гагариной, считает Бабичев. Эксперт напомнил, что в 2015 году певица представляла Россию на конкурсе «Евровидение», где заняла второе место.

Полина Гагарина. Сильный вокал, особенно высокие ноты, создается чувство полета — это редкость для вокалистов. Некоторые вообще на верхотуре срываются на крик, но у Гагариной это именно вокал, который приносит удовольствие и российскому, и европейскому слушателям, — отметил он.

Многим нравится пение Лепса, по словам Бабичева. Он указал на схожесть с манерой исполнения Владимира Высоцкого.

Надрывная, экспрессивная манера, что-то от Высоцкого. Может, поэтому Григорий Лепс так мил нашему слушателю и старшего поколения, и младше. Мы любим такой стиль исполнения. Лепс пришелся всем по вкусу, может в разных ипостасях себя показать. У него есть альбом каверов на Высоцкого, свое творчество — что-то в шансон-, что-то в рок-стилистике. Дуэты с другими исполнителями дают широкие возможности для увеличения аудитории, — заявил критик.

В рок-музыке Бабичев выделил вокал одного из основателей группы «Ария» Валерия Кипелова. По мнению эксперта, с точки зрения филигранности исполнения Кипелов является одним из лучших в России.

Кипелов — среди рок-исполнителей для меня его имя вписано золотыми буквами, на его вокал ориентируются, ему подражают. Некоторые связывают это с тем, что ему удалось совместить западную манеру рок-вокалиста с нашей подачей, привнести что-то свое, российское, — подчеркнул критик.

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