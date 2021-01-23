Наташа Королёва чуть не умерла от обезвоживания во время съёмок в Африке

https://static.news.ru/photo/3215c1b2-5cbe-11eb-8185-fa163e074e61_660.jpg Фото: koroleva__star/instagram.com

47-летняя певица Наташа Королёва вместе с мужем Сергеем Глушко (Тарзан) отправились на Занзибар ради съёмок в программе «Племя». Звёздная пара две недели жила с настоящими аборигенами. Там у певицы ухудшилось состояние здоровья.

Началось сильное обезвоживание, очень плохая пресная вода! Два дня лежала в лёжку, — рассказала Королёва в сторис Instagram.

Всё могло закончится трагически, ведь обезвоживание в ряде случаев может привести к летальному исходу, но артистке удалось восстановиться. Она начала употреблять в пищу рыбу, овощи и яйца.

Певица призналась, что в Африке могла полноценно есть только раз в день. Остальные приёмы пищи являлись перекусом: она ела много манго, ананасов и бананов. Это пошло артистке на пользу, она похудела на шесть килограммов.

Королёва и Тарзан сняли в Африке музыкальный клип. Им даже пришлось искупаться в море. Фанаты не оценили видео «Гори-гори!». Ряд подписчиков певицы обвинили пару в самопиаре. Людям не нравится, что певица простила Сергею измену. Многие интернет-пользователи посчитали, что рассказами об измене звёзды просто подогревали интерес к новой песне.

Как писал NEWS.ru, ранее Королёва опубликовала своё фото, поздравив подписчиков с Рождеством. Её раскритиковали за наряд и фотошоп.