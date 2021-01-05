Королёву раскритиковали за применение фотошопа и наряд

https://static.news.ru/photo/e78cf8f8-5115-11eb-8da2-fa163e074e61_660.jpg Наташа Королева Фото: koroleva__star/instagram.com

Певица Наташа Королева опубликовала свой портрет, поздравив подписчиков с Рождеством. Однако её раскритиковали за наряд и фотошоп.

При этом поклонники осыпали артистку комплиментами за красоту, лучистые глаза, мудрый взгляд и прочие прелести. Но были и те, кто ругал звезду.

По мнению хейтеров, женщина захотела предстать перед публикой молодой и красивой, будучи уже не в том возрасте. И с этой целью активно применила фотошоп, сообщает «МК».

«Фотошоп конкретный, у Натальи морщины везде», «От Королевой здесь ничегошеньки нет», писали они. При этом были и те, кто давал «полезные советы» о том, что не стоит в одном аккаунте выкладывать фото после ретуши и то, которое снято на пляже на телефон.

Кроме того, часть подписчиков пришла «в умиление» от её платья с глубоким декольте и странными украшениями. А у нас такие висюльки на люстре висели написала она.

Как писал NEWS.ru, певица Наташа Королёва в очередной раз прокомментироваласкандал с изменами своего супруга Сергея Глушко, более известного как Тарзан.

По словам светской львицы, 2020 год был очень сложным для её семьи. Она пожелала своим подписчикам верить в силу любви, мудрости и терпения, а также призвала никогда не предавать друг друга. В своём обращении Королёва отметила, что именно сила любви помогла им с Глушко спасти отношения.