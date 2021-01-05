Королёву раскритиковали за применение фотошопа и наряд

Певица Наташа Королева опубликовала свой портрет, поздравив подписчиков с Рождеством. Однако её раскритиковали за наряд и фотошоп.
При этом поклонники осыпали артистку комплиментами за красоту, лучистые глаза, мудрый взгляд и прочие прелести. Но были и те, кто ругал звезду.
По мнению хейтеров, женщина захотела предстать перед публикой молодой и красивой, будучи уже не в том возрасте. И с этой целью активно применила фотошоп,
«Фотошоп конкретный, у Натальи морщины везде», «От Королевой здесь ничегошеньки нет», писали они. При этом были и те, кто давал «полезные советы» о том, что не стоит в одном аккаунте выкладывать фото после ретуши и то, которое снято на пляже на телефон.
Кроме того, часть подписчиков пришла «в умиление» от её платья с глубоким декольте и странными украшениями. А у нас такие висюльки на люстре висели написала она.
Как писал NEWS.ru, певица Наташа Королёва в очередной раз прокомментироваласкандал с изменами своего супруга Сергея Глушко, более известного как Тарзан.
По словам светской львицы, 2020 год был очень сложным для её семьи. Она пожелала своим подписчикам верить в силу любви, мудрости и терпения, а также призвала никогда не предавать друг друга. В своём обращении Королёва отметила, что именно сила любви помогла им с Глушко спасти отношения.