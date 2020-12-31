Наташа Королёва подвела итоги года и рассказала об изменах Тарзана

https://static.news.ru/photo/3913ed2e-4b6e-11eb-b3e7-fa163e074e61_660.jpg Наташа Королёва Фото: koroleva__star/instagram.com

Певица Наташа Королёва в очередной раз прокомментировала скандал с изменами своего супруга Сергея Глушко, более известного как Тарзан. Артистка также обратилась к тем, кто попытался разрушить её брак.

По словам светской львицы, 2020 год был очень сложным для её семьи. Она пожелала своим подписчикам верить в силу любви, мудрости и терпения, а также призвала никогда не предавать друг друга.

В своём обращении Королёва отметила, что именно сила любви помогла им с Глушко спасти отношения.

А тех, кто пытался это сделать, ждёт своя карма, и, поверьте, лёгкая нажива и минутная слава того не стоят, — написала Королёва в социальной сети.

Ранее Тарзан изменил жене с актрисой Анастасией Шульженко. Скандал разразился после того, как Королёва вернулась из отпуска. Она рассказала, что после возвращения недосчиталась драгоценностей на 5 млн рублей. Вскоре Глушко признался, что приводил в отсутствие жены двух девушек, которые обокрали его. Некоторое время спустя он подтвердил зародившиеся слухи о своей неверности, однако заявил, что его коварно соблазнили.

Сама Королёва не считает изменой связь супруга. По словам артистки, её муж — «большой ребёнок», который легко поддаётся эмоциям.

Ранее NEWS.ru писал, что полиция Москвы возбудила уголовное дело после появления в соцсетях интимной видеозаписи с участием стриптизёра Сергея Глушко.