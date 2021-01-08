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Фанаты раскритиковали Наташу Королёву и Тарзана из-за нового клипа

18:17, 10 января 2021
Наташа Королёва Наташа Королёва Фото: koroleva__star/instagram.com

Певица Наташа Королёва и её муж стриптизёр Сергей Глушко (Тарзан) представили публике новый клип на песню «Гори-гори». Видео было снято в Занзибаре во время съёмок пары в реалити-шоу «Племя».

В моей жизни все песни появляются неспроста, в нужное время и в нужный час. Песню «Гори-гори!» написал мой талантливый друг Герман Титов, который очень тонко прочувствовал все оттенки нашего с Серёжей непростого периода в жизни. Мы — оптимисты, поэтому и лейтмотив песни — оптимистичный, помогающий вместе идти вперёд, — написала Королёва в Instagram.

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