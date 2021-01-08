Фанаты раскритиковали Наташу Королёву и Тарзана из-за нового клипа

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Российский юморист Максим Галкин на своей официальной странице в социальной сети рассказал подписчикам, как они с супругой, примадонной российской эстрады Аллой Пугачёвой, провели новогодние праздники.

Ранее комик сообщал, что сама ночь на 1 января в их замке в деревне Грязь прошла весело. Встречать Новый год собралась большая компания друзей артистов. В кадр попали Юлия Проскурякова,...