https://static.news.ru/photo/118a977a-505c-11ea-8006-fa163e074e61_660.jpg Наталья Штурм Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Наталья Штурм ответила на обвинения в том, что «сбагрила» сейчас уже 16-летнего сына Арсения бывшему мужу Игорю Павлову. Певица прошла несколько судов для определения места жительства сына.

Изначально после развода родителей Арсений должен был жить пять дней с матерью и два дня — с отцом. Но Наталья Штурм признаётся, что не справилась с воспитанием ребёнка и пересмотрела график его проживания с родителями.

Сейчас подросток должен жить пять дней с отцом-бизнесменом и два дня — с матерью. Но вышло так, что сын вообще не хочет видеться с певицей, не отвечает на её звонки и эсэмэски.

Он очень не хотел ехать к отцу, — рассказала Наталья Штурм в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ .

Возможно, это и есть причина, по которой ребёнок не хочет видеть мать, предположила ведущая Лера Кудрявцева.

Сын звезды 90-х учится в юридическом колледже, что стало большим откровением для певицы.

У Штурм есть старшая дочь Елена, которая девять месяцев назад родила сына и сделала певицу бабушкой. Она живёт в одной из многочисленных квартир матери, где есть спальня и у артистки. Дочь и мать находятся в хороших отношениях, особенно положительно на них сказалось рождение малыша.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Наталья Штурм рассказала о школьном романе с будущим миллиардером Романом Абрамовичем. С будущим олигархом певица училась в параллельных классах в школе № 232 в Москве.