Наталья Штурм рассказала, что на самом деле случилось с Хлебниковой

Наталья Штурм рассказала обстоятельства происшествия с пострадавшей при пожаре Мариной Хлебниковой. По словам артистки, та никогда не страдала алкогольной зависимостью, о которой сейчас говорят в Сети.

У Хлебниковой, пишет Штурм в Instagram, была болезнь совсем другого рода.

Неудобно спрашивать, у нас вообще не принято лезть в душу — но я предполагаю, что её болезнь — в области нервной системы, она истощена морально ото всех потрясений. Ужас, она просто бесплотная — кожа и кости. Но главное, жива, — написала Штурм.

Никакого повода у Хлебниковой для злоупотребления спиртным нет, уверена Штурм. Она никогда не имела такого пристрастия.

Сидела напротив Марины четыре часа на одном мероприятии. Она не прикоснулась. Весь стол был уставлен различными марочными алкогольными напитками. Марина выступала, танцевала, общалась. Подтверждаю, что у неё нет алкозависимости. Были ещё два концерта у моих друзей, все довольны, прекрасно отработала, задорная, клёвая Маринка. У неё очень тонкая душевная организация. Она человек «без кожи», — аргументировала коллега Хлебниковой по цеху.

Пожар в квартире Марины Хлебниковой произошёл вечером 18 ноября. Вместе с ней в квартире находились её мать, неходячий отец и дочь. Эпицентром возгорания стала комната певицы на втором этаже, где и нашли в результате Хлебникову.

Ранее сообщалось, что пострадавшая при пожаре Марина Хлебникова получила серьёзные травмы лица и тела. Она находится в коме, её лицо серьёзно обгорело.