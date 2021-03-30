Настя Ивлеева сама заплатила, чтобы попасть на обложку Playboy

Российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева снялась для обложки журнала Playboy. Такой подарок она сделала себе на 30-й день рождения. Она полностью оплатила всё сама, а также долго выбирала позы и согласовывала все детали.
Как
Много времени ушло именно на переговоры, согласование, обсуждение. Это фотографии с миксом 3D-графики, так что откровенная фотосессия на самом деле была. Мы разрабатывали всё: как это будет выглядеть, какие позы... — отметил Журавлёв.
Также он открыл главный секрет: Ивлеева действительно снималась обнажённой. Все расходы на съёмки и дизайн она оплатила сама, фотосессия обошлась ей в несколько миллионов рублей.
Ранее NEWS.ru писал, что Ивлеева сообщила своим подписчикам, что самым дорогим в её жизни подарком самой себе стал автомобиль Lamborghini Aventador за 23 миллиона рублей.