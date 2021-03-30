Настя Ивлеева сама заплатила, чтобы попасть на обложку Playboy

https://static.news.ru/photo/5960d5e2-91b9-11eb-af5c-96000091f725_660.jpg Фото: _agentgirl_ / instagram

Российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева снялась для обложки журнала Playboy. Такой подарок она сделала себе на 30-й день рождения. Она полностью оплатила всё сама, а также долго выбирала позы и согласовывала все детали.

Как рассказал изданию E1.RU арт-директор екатеринбургской студии Cameraptor Дмитрий Журавлёв, работавший над проектом, они потратили около месяца на согласование всех деталей со звездой. Он назвал телеведущую перфекционисткой.

Много времени ушло именно на переговоры, согласование, обсуждение. Это фотографии с миксом 3D-графики, так что откровенная фотосессия на самом деле была. Мы разрабатывали всё: как это будет выглядеть, какие позы... — отметил Журавлёв.

Также он открыл главный секрет: Ивлеева действительно снималась обнажённой. Все расходы на съёмки и дизайн она оплатила сама, фотосессия обошлась ей в несколько миллионов рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что Ивлеева сообщила своим подписчикам, что самым дорогим в её жизни подарком самой себе стал автомобиль Lamborghini Aventador за 23 миллиона рублей.