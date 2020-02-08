https://static.news.ru/photo/8ac939fe-4a83-11ea-9178-fa163e074e61_660.jpg Настасья Самбурская Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Популярная российская актриса Настасья Самбурская рассталась со своим молодым человеком. Инициатором разрыва стал мужчина.

Господа, у меня для вас есть очень важное заявление. Меня бросили, — рассказала телеведущая своим поклонникам в Instagram.

Самбурская призвала всех женщин морально её поддержать. При этом она пообещала не отчаиваться, а переключить своё внимание на развлечения. Девушка собирается пойти в клуб и с помощью жарких танцев сбросить там несколько лишних килограммов.

Как писал NEWS.ru, Самбурская опубликовала фотографию, где она предстала в откровенном розовом купальнике. Подписчики звезды восхитились фигурой артистки.