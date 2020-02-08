Популярная российская актриса Настасья Самбурская рассталась со своим молодым человеком. Инициатором разрыва стал мужчина.
Господа, у меня для вас есть очень важное заявление. Меня бросили, — рассказала телеведущая своим поклонникам в Instagram.
Самбурская призвала всех женщин морально её поддержать. При этом она пообещала не отчаиваться, а переключить своё внимание на развлечения. Девушка собирается пойти в клуб и с помощью жарких танцев сбросить там несколько лишних килограммов.
Как писал NEWS.ru, Самбурская опубликовала фотографию, где она предстала в откровенном розовом купальнике. Подписчики звезды восхитились фигурой артистки.
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