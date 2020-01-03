https://static.news.ru/photo/3d543512-2ef3-11ea-bf17-fa163e074e61_660.jpg Настасья Самбурская Фото: samburskaya/instagram.com

Российская актриса Настасья Самбурская опубликовала фотографию, где она предстала в откровенном розовом купальнике. Подписчики звезды восхитились фигурой артистки.

Настасья, вы прекрасны.

Красота.

Вы великолепны.

За хлебом, — написала Самбурская под публикацией.

Накануне звезда сериала сериала «Универ. Новая общага» поделилась с подписчиками фотографией с отдыха на Бали. На снимке Настасья демонстрирует великолепную растяжку, стоя на обочине оживлённой дороги.

Она пошутила, что таким образом ищет «мужа. Ой, таксиста!». Многие подписчики оценили её чувство юмора. Правда, нашлись и такие, кто раскритиковал внешность актрисы без макияжа.

Ранее, как писал NEWS.ru, Самбурская записала видеоролик, в котором рассказала о встрече с отцом после 16 лет расставания. Заплаканная девушка заявила, что он «угробил» её жизнь. Она назвала отца ничтожеством и чужим человеком.