«Нашу связь они не испортят»: юный ухажёр Волочковой рассказал о балерине Юный ухажёр Волочковой рассказал правду об отношениях с балериной

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Анастасия Волочкова

Юный ухажёр Волочковой Вадим Стукалов рассказал, что на самом деле его связывает с балериной. По словам 21-летнего блогера, они всего лишь друзья, пишет StarHit.

Поводом для разговоров о новом романе балерины послужило совместное фото, опубликованное артисткой в соцсетях. Известно, что Стукалов младше своей пассии на 25 лет, он не скрывает нежных чувств к ней и говорит, что стал её верным помощником.

С Волочковой блогер познакомился после премьеры её спектакля «Балерина в Зазеркалье», юноша преподнёс артистке букет белых роз. А уже на протяжении всего следующего года посещал все спектакли артистки и её творческие вечера. В итоге встречи юного блогера и звезды балета стали регулярными.

Я стал помогать Насте с её спектаклями, начиная от встречи гостей и заканчивая съёмкой номеров для архива. Она знала, что я блогер, провожу тренинги и занимаюсь SMM. Позже Настя пригласила меня в свою команду в качестве контент-менеджера — создавать контент-план, вести правильно рекламу и развивать её странички, — рассказал Стукалов.

Что же касается отношений, то они являются чисто дружескими, поясняет блогер, называя себя и балерину «одной командой».

Злые языки, конечно, не упустят возможности свести нас, мы с Настей уже привыкли к разного рода комментариям. Нашу связь они не испортят, у нас выработался иммунитет, — заявил юный поклонник Волочковой.

Ранее художник Никас Сафронов призвал россиян прекратить заниматься травлей балерины Анастасии Волочковой. По его мнению, она не заслуживает такого отношения к себе, поскольку совершает свои поступки не со зла.