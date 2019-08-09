https://static.news.ru/photo/cbe4834e-bb09-11e9-a41b-fa163e074e61_660.jpg певица Наргиз (в центре) Фото: https://www.instagram.com/nargizzakirova_official

Певица Наргиз Закирова после того, как продюсер Максим Фадеев разорвал с ней рабочие отношения, обвинила принадлежащую ему звукозаписывающую компанию «Малфа» в «элементарной травле» и «зияющей подлости».

Она отметила, что действия Фадеева напоминают криминальные методы из 90-х годов.

По словам Наргиз, руководство компании не только отменило все запланированные ранее концерты, но и заставило организаторов выступления в Воронеже записать видео с пассажирским поездом, на котором она якобы должна была приехать на гастроли, но так и не появилась в назначенное время.

Со стороны «Малфы» и её руководства, я полагаю, началась элементарная травля и перекрывание мне кислорода любыми возможными и невозможными путями, — написала артистка на своей странице в Instagram.

В завершение она заверила своих поклонников, что не намерена сдаваться и будет бороться до победного.

7 августа Наргиз сообщила, что Фадеев разорвал с ней контракт, поэтому её тур под угрозой срыва. Исполнительница объяснила, что 16 июля получила документы о расторжении договора. В них сказано, что лейбл MALFA снимает с себя ответственность за концерты, которые были запланированы в августе.

Ранее News.ru писал о том, что в лейбле MALFA, который принадлежит продюсеру Максиму Фадееву, прокомментировали разрыв контракта с певицей Наргиз Закировой. Там заявили, что артистка несколько раз пропадала, из-за чего срывались концерты и выступления. После этого её попросили предоставить объяснительное письмо, однако певица этого не сделала, что явилось поводом для разрыва контракта.