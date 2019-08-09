https://static.news.ru/photo/220b2ea0-bae0-11e9-bab8-fa163e074e61_660.jpg Наргиз Фото: instagram.com/nargizzakirova_official

В лейбле MALFA, который принадлежит продюсеру Максиму Фадееву, прокомментировали разрыв контракта с певицей Наргиз Закировой.

Там заявили, что артистка несколько раз пропадала, из-за чего срывались концерты и выступления. После этого её попросили предоставить объяснительное письмо, однако певица этого не сделала, что явилось поводом для разрыва контракта.

Мы подтверждаем, что направляли Наргиз шаблон такого соглашения для ознакомления, который не был подписан М. Фадеевым. Однако в свете последних событий сообщаем, что данный документ будет подписан, — говорится на официальной странице лейбла в Instagram.

Документ запрещает Закировой исполнять песни, которые написал Фадеев.

7 августа Наргиз сообщила, что Фадеев разорвал с ней контракт, поэтому её тур под угрозой срыва. Исполнительница объяснила, что 16 июля получила документы о расторжении договора. В них сказано, что лейбл (MALFA) снимает с себя ответственность за концерты, которые были запланированы в августе. Как утверждают в MALFA, это произошло потому, что артистка не выходила на связь.

8 августа Фадеев в своём Instagram намекнул певице Наргиз на её наглость, чем вызвал новую волну негодования фанатов, писал News.ru.