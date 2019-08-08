https://static.news.ru/photo/07fbc1ec-b9f4-11e9-961c-fa163e074e61_660.jpg Наргиз и Максим Фадеев Фото: Елена Емельянова/facebook

Продюсер Максим Фадеев намекнул певице Наргиз Закировой на её наглость. Этому предшествовала её заметка в соцсетях о конфликте с Фадеевым и брендом MALFA, которые якобы запрещают ей выступать.

Самый быстрый способ привести себя в порядок: 1) Снять с ушей лапшу... 2) С души — камень... 3) С шеи — обнаглевших людей, — написал Фадеев в Instagram после публикации претензий со стороны артистки.

Ранее стало известно об отмене концертов Наргиз Закировой в нескольких городах. Как утверждают в MALFA, это произошло потому, что та не выходила на связь с лейблом.

Как ранее писал News.ru, Максим Фадеев оказался в центре истории с плагиатом, в котором его обвинил бард Pashket V — Павел Петров. Композитор утверждает, что песня певицы MOLLY (Ольги Серябкиной) «Я просто люблю тебя» — точь-в-точь его композиция «Дни и ночи».