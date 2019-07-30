https://static.news.ru/photo/845a40a6-b30f-11e9-ac29-fa163e074e61_660.jpg Продюсер Максим Фадеев (справа) Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Продюсер Максим Фадеев оказался в центре истории с плагиатом, в котором его обвинил бард Pashket V — Павел Петров. Композитор утверждает, что песня певицы MOLLY (Ольги Серябкиной) «Я просто люблю тебя» — точь-в-точь его композиция «Дни и ночи».

Об этом бард заявил в ролике на YouTube, указав, что свою песню он сочинил в 2012 году, а песня Фадеева вышла в 2016 году. Павел Петров добавил, что когда-то он рассылал свои произведения по разным продюсерским центрам, и музыканты покупали его песни.

Что касается спорной композиции, то её, считает музыкант, прослушали и после просто использовали для создания песни для известной певицы.

Как вы считаете, это плагиат? С самого начала, как начинается текст песни и целый куплет, послушайте, друзья, и скажите — похожи мелодии? — задал вопрос пользователям бард.

Подписчики ответили, что композиции действительно похожи, но бард не собирается подавать в суд или писать заявление в прокуратуру. Пока он ограничился письмом Фадееву на электронную почту, но ответа не получил.

Я сообщил, что песня похожа, но меня как автора можно не упоминать. У меня есть ещё песни, и Фадеев уже на договорной и платной основе может их взять, — цитирует Петрова телеканал «360».

Ранее News.ru сообщал, что омский певец и бизнесмен Александр Шаханин уже жаловался на заслуженного артиста РФ Олега Газманова в полицию и прокуратуру, а теперь он планирует писать заявление в суд. Омич уверен, что Газманов присвоил себе его песню «Бессмертный полк».