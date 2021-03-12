Нагиев раскритиковал наставников «Голос.Дети» за нелепые пляски на сцене

https://static.news.ru/photo/3830df3e-83ae-11eb-b157-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/voicekids

Дмитрий Нагиев высказался о наставниках шоу «Голос.Дети», пустившихся в пляс на сцене. Артист пришёл к выводу, что певцы вообще не умеют танцевать и порядком ступают в этом юным участникам.

Поводом стало выступление десятилетней Марианны Гекман из Краснознаменска в проекте на Первом канале. Девочка очень ярко выступила на сцене, но никто из наставников к ней так и не повернулся. Зато после девочка буквально покорила судей хореографией и энергетикой.

Участница так заразительно танцевала, что Светлана Лобода и Егор Крид не удержались и бросились танцевать на сцену. Не смог усидеть и Баста. Он стал записывать происходящее на телефон и сам всё время приплясывал.

В итоге ребёнок на проект не попал, но Нагиев нашёл нужные слова для Марианны.

Ты выдала страшный секрет, что наши наставники танцевать нифига не умеют, что ты двигалась на порядок лучше их. Я тебе благодарен, что ты сделала шоу! — сказал девочке знаменитый актёр.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Станислав Садальский в пух и прах раскритиковал Светлану Лободу за слишком откровенное декольте и неуместное поведение на шоу «Голос.Дети». Актёр прокомментировал её выход на сцену к маленькой девочке как из рук вон выходящий.