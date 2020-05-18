Надежда Бабкина поразила фанатов цветущим видом после болезни

https://static.news.ru/photo/7aacdf80-998e-11ea-902b-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Поклонники Надежды Бабкиной восхитились её цветущим видом, увидев певицу на свежих снимках. Артистка перенесла тяжёлую болезнь, её вводили в искусственную кому, подключали к ИВЛ, она месяц провела на больничной койке.

Сейчас Бабкина оправилась от болезни и готова выйти на площадку «Модного приговора». Поклонники отметили, что 70-летняя артистка выглядит превосходно, несмотря на перенесённое заражение коронавирусом.

Фанаты отметили, что певица — «неиссякаемый источник энергии», назвали её «боевой женщиной», которую не остановить, и отметили, что артистка стала «ещё краше». «Надежда, вы снова в строю?! Волшебство, не иначе», написали поклонники Бабкиной в соцсетях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Надежда Бабкина, 31 день находившаяся между жизнью и смертью из-за коронавирусной инфекции, сильно похудела. Об этом рассказал её коллега Александр Васильев.