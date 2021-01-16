«На органы не пустят»: миллиардный долг сына Грачевского могут списать

https://static.news.ru/photo/489a6cce-58a1-11eb-9638-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сын скончавшегося режиссёра Бориса Грачевского оказался должен более миллиарда рублей. Теперь Максиму Грачевскому грозит распродажа имущества.

Как заявил специализирующийся на банкротствах юрист Дмитрий Кваша, после распродажи имущества оставшуюся задолженность могут списать. В первую очередь, по его словам, в счёт долга списывается имущество, недвижимость, если это не единственное жильё. Всё остальное обычно изымается, кроме предметов первой необходимости. Всё, что не будет погашено при реализации имущества, остаётся на совести должника, — отметил Кваша. Юрист отметил, что сейчас подобные споры решаются цивилизованно, исключительно в юридической плоскости, поэтому за жизнь Максима Грачевского можно не опасаться. На органы не пустят, не переживайте. С этим у нас проще стало. Да и не посадят, — цитирует Квашу «Экспресс-газета». Ранее сообщалось, что сын Бориса Грачевского от первого брака Максим оказался должен банку астрономическую сумму — 1 085 284 866,73 рубля.

Кроме того, Максим Грачевский будет обязан уплатить исполнительский сбор в сумме 75 тыс. рублей. Сын худрука «Ералаша» был поручителем в кредите от банка «Возрождение» компаниям ОАО «Ростовский нефтемаслозавод «Рикос», ОАО «Трудовые резервы» и ОАО «Русская нефтяная группа», сообщал NEWS.ru.

Отец при жизни пытался погасить долги сына, но они для него оказались неподъёмными.

Проблемы в бизнесе у 48-летнего Максима Грачевского возникли давно. Он делал ставки на несколько компаний, но все они обанкротились и были ликвидированы. Кредиты на их развитие брались в 2009 году. Несколько лет банк судился с сыном режиссёра как с заёмщиком и поручителем. Решение о выплате долга было вынесено в 2016 году. В итоге сумма увеличилась в разы.

Борис Грачевский хоть как-то пытался помочь сыну. «Ералаш» приносил ему порядка 100 млн чистой прибыли в год. Грачевский-старший даже заложил дом в Подмосковье, но миллиард ему потянуть не удалось.