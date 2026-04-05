Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 апреля 2026 в 13:33

На могиле Паши Техника появится его статуя

На могиле Паши Техника установят памятник в полный рост

Могила Паши Техника Могила Паши Техника Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На могиле рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) появится его памятник в полный рост, передает корреспондент NEWS.ru. Знакомые с проектом члены семьи Техника уже отметили портретное сходство изваяния. Работой над памятником занялись скульпторы Тарас Стивкин и его супруга Алина Маликова.

В это воскресенье семья исполнителя отметила годовщину его смерти. Скульптор также пришел почтить память рэпера. Он отметил, что памятник получился похожим на оригинал и это было важно для родных и поклонников артиста, открытие планируется в мае. Супруга Техника Ева Карицкая уже поделилась макетом памятника в соцсетях, и на него тепло отреагировали поклонники рэпера, что крайне обрадовало скульптора.

Родственники довольны, — добавил Стивкин.

С журналистами также пообщалась Карицкая. Она рассказала, что год без Павла прошел тяжело, и о своем разочаровании, поскольку виновные за его гибель в Таиланде люди так и не были наказаны. По словам супруги, в последний раз она общалась с Техником по поводу алиментов для сына и они сильно поругались, о чем она до сих пор жалеет.

Шоу-бизнес
памятники
Паша Техник
годовщины
могилы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.