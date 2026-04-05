На могиле Паши Техника появится его статуя

На могиле рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) появится его памятник в полный рост, передает корреспондент NEWS.ru. Знакомые с проектом члены семьи Техника уже отметили портретное сходство изваяния. Работой над памятником занялись скульпторы Тарас Стивкин и его супруга Алина Маликова.

В это воскресенье семья исполнителя отметила годовщину его смерти. Скульптор также пришел почтить память рэпера. Он отметил, что памятник получился похожим на оригинал и это было важно для родных и поклонников артиста, открытие планируется в мае. Супруга Техника Ева Карицкая уже поделилась макетом памятника в соцсетях, и на него тепло отреагировали поклонники рэпера, что крайне обрадовало скульптора.

Родственники довольны, — добавил Стивкин.

С журналистами также пообщалась Карицкая. Она рассказала, что год без Павла прошел тяжело, и о своем разочаровании, поскольку виновные за его гибель в Таиланде люди так и не были наказаны. По словам супруги, в последний раз она общалась с Техником по поводу алиментов для сына и они сильно поругались, о чем она до сих пор жалеет.