«На грани фантастики»: Долина испугала поклонников необычным гримом

https://static.news.ru/photo/8cd2ee18-9495-11eb-ac59-96000091f725_660.jpg Лариса Долина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

65-летняя певица Лариса Долина участвует в спектакле «Суинни Тодд. Маньяк-цирюльник с Флит-стрит», где исполняет роль миссис Лавет. Артистка поделилась с поклонниками фотографией из гримёрки. Многие фанаты были напуганы из-за реалистичного грима артистки.

Моя миссис Лавет. Вчера отыграла, а сегодня заключительный спектакль в этом сезоне, — подписала Долина фотографию.

Поклонникам понравился образ артистки, но многие признались, что от неожиданности вначале испугались.

Грим на грани фантастики! — написал один из подписчиков.

Другой попросил певицу так больше не пугать и снабжать в следующий раз фотографию каким-нибудь предупреждением.

Просто мрак. Не дай Бог такую в тёмном переулке встретить! — отметил ещё один поклонник артистки.

Среди фанатов певицы были и те, кто посетил театральную постановку. Они сошлись во мнении, что дебют певицы в театре удался. По их словам, артистка играла великолепно.

Были на спектакле 7 марта. Сложно представить его без вашей миссис Лавет, — написала восторженная фанатка.

Как писал NEWS.ru, ранее поклонники Ларисы Долиной восхитились внешним видом певицы. На снимках, который выложила в соцсеть дочь артистки Ангелина Миончинская, артистка предстала постройневшей и с новой причёской. Долина демонстрирует чёрный брючный костюм и белую накидку с рукавами. Волосы, покрашенные под блонд, певица зачесала назад.