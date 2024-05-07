«Мы не вместе»: Нюша подала на развод после семи лет брака Певица Нюша подтвердила, что разводится с бизнесменом Сивовым

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Нюша (настоящее имя — Анна Шурочкина)

Певица Нюша (настоящее имя — Анна Шурочкина) подтвердила, что разводится с бизнесменом Игорем Сивовым после семи лет брака, передает StarHit. Издание отмечает, что в СМИ до этого нередко появлялись сообщения о возможном разрыве артистки с избранником.

Мы с Игорем уже давно не вместе и только сейчас готовы об этом сообщить. Но с большой благодарностью друг к другу продолжаем быть любящими родителями наших чудесных деток, — рассказала она.

Уточняется, что первые сообщения о расставании пары стали появляться в инфополе после интервью Светлане Бондарчук. Тогда некоторые медийные ресурсы обвинили предпринимателя в измене, хотя сам ее факт не подтверждали ни Сивов, ни певица. Также СМИ несколько месяцев назад обратили внимание, что из соцсетей артистки были удалены все совместные фото с супругом, а после этого она перестала носить обручальное кольцо. О возможных переменах в личной жизни также говорило решение Нюши о резкой смене имиджа.

Ранее певица из Татарстана Айсылу Чижевская сообщила о разводе с приемным 23-летним сыном. Причиной, по данным MK.RU, стала анкета молодого человека на сайте вызова клиентов, где мужчина был представлен с накрашенными глазами и губами.