«Мы над этим работаем»: Шуфутинский мечтает о ребёнке от молодой жены

https://static.news.ru/photo/3d621dac-7f2f-11eb-83d2-96000091f725_660.jpg Михаил Шуфутинский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Исполнитель шансона Михаил Шуфутинский признался, что очень хочет снова стать отцом и надеется, что его новая супруга Светлана Уразова, которая младше 72-летнего певца почти на 30 лет, подарит ему ещё одного наследника. При этом, подчеркнул артист, к услугам суррогатной матери и помощи врачей они обращаться не собираются.

В эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ легендарный шансонье признался, что очень любит свою жену и старается обеспечить всем, о чём она мечтает, и поделился подробностями их быта.

У нас дома спортзал, бассейн. Есть всё необходимое, чтобы следить за собой. Правда, вот недавно замёрзла труба на террасе. Но всё починили. Для этого есть охрана, управляющие. Если бы я не занимался собой, то не смог бы на концертах выступать. Если говорить о детях, то мы над эти работаем. Можем справиться сами. Без суррогатного материнства. Пока, слава богу, всё у нас хорошо, — заверил Шуфутинский.

Светлана тоже обожает супруга, буквально сдувает с него пылинки и называет «красавчиком и настоящим львом».

В 2015 году в США от сердечной недостаточности скончалась Маргарита Шуфутинская, с которой певец прожил вместе 40 лет. Она родила артисту двоих сыновей — Дэвида и Антона. У шансонье есть и внуки. Два наследника сделали Шуфутинского дедушкой уже семь раз. Роман со Светланой Уразовой, как утверждают инсайдеры, начался у Шуфутинского ещё при жизни Маргариты.

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