«Мы из абсолютно разных лагерей»: Лисовец рассказал о работе с Бабкиной Лисовец рассказал о сложностях в работе с Бабкиной на модном ТВ-шоу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Надежда Бабкина

Стилист и телеведущий Влад Лисовец рассказал, что в совместном с певицей Надеждой Бабкиной проекте «Модный VS Народный» ему было непросто. В интервью NEWS.ru знаток моды признался, что артистка абсолютно из другого лагеря, однако нравится ему из-за ее харизматичности и характерности.

Надежда Георгиевна — женщина прекрасная, и она с характером. И это мне в ней очень нравится. Я уважаю и очень ценю людей, у которых есть харизма, характер, своя точка зрения. И которых невозможно, скажем так, сразу убедить, а нужно аргументировать, нужно рассказывать. И мне поначалу было сложно, потому что мы из абсолютно разных лагерей, — рассказал Лисовец.

По словам стилиста, по началу у них с Бабкиной был момент «притирки». Лисовец признался, что придерживается «свободных нравов», одевается, порой, для России, очень экстравагантно, в то время как певица придерживается более классического стиля.

Конечно, у нас с ней поначалу были моменты, когда нужно было притереться. Но точно не могу сказать, что это было сложно или неприятно. Я бы назвал это одним словом — интерес. Я люблю непростые ситуации, я не люблю слишком удобных людей, — добавил стилист.

При этом Лисовец назвал удачным их тандем с Бабкиной, поскольку они абсолютно контрастные и разные люди со своим мнением и характером. Несмотря на разногласия, стилист и артистка дружат на площадке и им очень комфортно вместе.

Ранее Лисовец рассказал, что вернется на телевидение, чтобы рассказать, как можно миксовать одежду и создавать образы с современными принтами и фактурами. Стилист отметил, что его работа всегда вызывает много споров и осуждения, однако знаток моды стремится показать, как неординарные образы могут быть логичными.