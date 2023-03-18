Владислав Лисовец рассказал, почему вернулся на ТВ Владислав Лисовец решил вернуться на ТВ, чтобы научить работе с современными трендами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владислав Лисовец

Телеведущий и стилист Владислав Лисовец рассказал, что вернется на телевидение, чтобы рассказать, как можно миксовать одежду и создавать образы с современными принтами и фактурами. В интервью NEWS.ru о совместном с певицей Надеждой Бабкиной проекте «Модный VS Народный» он отметил, что его работа всегда вызывает много споров и осуждения, однако знаток моды стремится показать, как неординарные образы могут быть логичными.

Моя задача — в первую очередь научить миксовать одежду. Мое возвращение на ТВ для того, чтобы люди посмотрели, насколько можно миксовать принты, фактуры. Я это делаю на протяжении всей жизни и умело. Здесь я показываю, насколько это может быть логичным, а самое главное, насколько это может нравиться, — поделился Лисовец.

Стилист ожидает, что все скандальные образы у героинь программы будут вызывать очень приятные впечатления. Лисовец уверен, что женщины захотят забрать именно его образы с собой, поскольку начнут ассоциировать себя с ними.

Ранее Лисовец рассказал, что сексуальность станет главным трендом весеннего сезона, она нарочито проявляется в фасонах, фактурах и даже порой грубых маскулинных атрибутах гардероба. Стилист отметил, что весной будут популярны образы из прозрачной ткани как в мини-вариациях, так и в максимальной длине в пол.