Муж Заворотнюк заработал 2,7 млн рублей в на шоу Навки в Дубае

Муж Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышев заработал на шоу Татьяны Навки в Дубае 2,7 млн рублей за два дня. Спортсмен оплачивает лечение супруги, которая борется с раком третий год, сообщает KP.RU.

Сама Заворотнюк не появляется на публике, известно, что она сильно поправилась, скрывает лицо за очками, а на голове носит платочек. Вместе с мужем и трёхлетней дочерью Милой она живёт в своём загородном доме в Крекшино. К ней на дом приезжают врачи.

Родные никак не комментируют состояние «прекрасной няни». Диагноз «глиобластома» тоже был обнародован не сразу. Это самая агрессивная форма опухоли мозга. В апреле этого года актрисе исполнилось 50 лет. В этом же году супруги отметили 13-летие совместной жизни.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала о своём коллеге фигуристе Петре Чернышёве, который является супругом актрисы Анастасии Заворотнюк. Спортсменка назвала коллегу «безумно преданным» человеком.