Муж Скабеевой призвал вернуть Пугачёву домой, а Галкина оставить в Израиле

Алла Пугачёва и Максим Галкин / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» муж Ольги Скабеевой Евгений Попов призвал вернуть Аллу Пугачёву на родину, а её мужа Максима Галкина оставить в Израиле. Своё мнение ведущий высказал в последнем выпуске передачи.

Поводом для обсуждения стала реплика Примадонны, которую журналисты подловили в Израиле и спросили, собирается ли она возвращаться в Россию и когда. На что певица ответила, что приедет домой осенью, так как у детей закончатся каникулы и им надо будет идти в школу.

Попов признался, что с радостью ждёт артистку на родине, а её супруга он видеть не желает.

Галкин пусть остается где угодно, пусть иврит учит, а наше достояние — Пугачёву — верните! — сказал в прямом эфире тележурналист.

Максим Галкин подвергся резкой критике после негативных высказываний о России и отъезда из страны. Многие сочли его действия предательством, хотя сам артист заверил, что всегда был предан российскому зрителю. Юморист был уволен с Первого канала, по неофициальной информации на него и вовсе хотят завести уголовное дело за распространение фейков.

Ранее переводчик Дмитрий Гоблин Пучков заявил, что Алла Пугачёва не выступала с критикой России, а просто уехала в Израиль, поэтому не стоит считать её предателем. По его мнению, россияне способны сами принимать решения, когда им уезжать и когда возвращаться обратно.