Чумаков рассказал о конфликте с Эрнстом

https://static.news.ru/photo/ab14dc4a-0f22-11eb-9fd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский певец Алексей Чумаков, муж исполнительницы Юлии Ковальчук, раскрыл детали конфликта с руководством главного телеканала страны, из-за которого его не пускают на Первый канал.

Чумаков рассказал, что в своё время подписал соглашение о сотрудничестве с Первым каналом, договорившись с Константином Эрнстом. Однако при этом у него была договорённость работать вместе с Тимуром Вайнштейном, который продюсировал проект «Один в один».

Проблемы начались, когда «Один в один» переехал на телеканал «Россия». Тогда Чумаков оказался в патовой ситуации: у него были контракты с двумя каналами, нарушить обязательства перед которыми он не мог, и в глазах руководства Первого канала он оказался предателем.

Я их очень сильно обидел, — отметил супруг Юлии Ковальчук в интервью Алёне Жигаловой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жена генерального директора Первого канала Константина Эрнста Софья перестала скрывать беременность и вышла в свет на премьере фильма со своим участием. Актриса снялась в ленте «Союз спасения», посвящённой декабристам.